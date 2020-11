Brasileiro é preso na fronteira após matar homem do lado paraguaio

Osmar Icassati Cabral foi preso em flagrante acusado de assassinar a tiros um homem ainda não identificado, na madrugada deste domingo (8), na divisa entre Ponta Porã, que fica a 346 km de Campo Grande.

Segundo o site Ponta Porã News, a vítima estava conversando com um amigo do lado paraguaio, quando Osmar chegou em um Gol branco e fez os disparos. A vítima acabou atingida por dois tiros e morreu na hora.

O autor fugiu do local, mas foi preso poucas quadras do local do crime. Também foi apreendida a arma, um revólver calibre 38, e o Gol que ele dirigia. Já o corpo da vítima foi encaminhado ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero onde será identificado.

