segunda, 15 de setembro de 2025
Polícia

Brasileiro morre em acidente de moto na fronteira

Ele teria colidido contra um poste de energia na Rota PY11

15 setembro 2025 - 16h49Brenda Assis
Ele seguia de moto quando perdeu o controle de direçãoEle seguia de moto quando perdeu o controle de direção   (Reprodução/Ponta Porã News )

O brasileiro Manoel Rocha Quiroz, de 46 anos, morreu ao bater a moto que conduzia contra um poste de energia na Colônia Mariscal López, localizada em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do jornal Última Hora, a vítima seguia de moto pela Rota PY11 durante a manhã de domingo (14), quando acabou perdendo o controle de direção e colidiu contra o poste.

As equipes do Corpo de Bombeiros da cidade chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no endereço indicado encontraram o homem deitado de bruços sobre o asfalto, já sem sinais vitais.

O caso foi atendido pelas equipes da Polícia Nacional e do Ministério Público.

