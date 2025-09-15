Brasileiro morre em acidente de moto na fronteira

O brasileiro Manoel Rocha Quiroz, de 46 anos, morreu ao bater a moto que conduzia contra um poste de energia na Colônia Mariscal López, localizada em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul.
Conforme as informações do jornal Última Hora, a vítima seguia de moto pela Rota PY11 durante a manhã de domingo (14), quando acabou perdendo o controle de direção e colidiu contra o poste.
As equipes do Corpo de Bombeiros da cidade chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no endereço indicado encontraram o homem deitado de bruços sobre o asfalto, já sem sinais vitais.
O caso foi atendido pelas equipes da Polícia Nacional e do Ministério Público.
