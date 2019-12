Brasileiro nega participação na morte de adolescente paraguaio

Sarah Chaves, com informações do MS em Foco

Restos mortais de corpo são encontrados dentro de tambor na fronteira

Apontado como autor do sequestro e morte do adolescente paraguaio Alex Ziole Aquino Areco de 14 anos, o brasileiro Genaro Lopes Martins, se apresentou à Promotoria Pública de Pedro Juan Caballero, e negou sua participação no crime.

Genaro também negou que a esposa Diana Clavel, 24 anos e irmã dela Denise Pimentel, 24 anos, presas ontem à tarde, estivessem envolvidas no ocorrido.

Sendo um dos suspeitos, Genaro afirmou que o cunhado, um adolescente de 15 anos, realmente teve um desentendimento com a vítima no banheiro, Calvoso em Ponta Porã, onde ambos estudavam, no dia 22 de novembro, um dia antes do desaparecimento de Alex.

Em depoimento, Genaro disse que no dia que o rapaz desapareceu ele estava em casa com a esposa. Sobre o facão e as pás encontradas na casa dele, em Pedro Juan Caballero, apontado como provas materiais do crime ele disse que está fazendo uma reforma no imóvel e por isso tinha os instrumentos no local.

Caso:

O adolescente Alex Ziolefoi raptado no dia 23 de novembro em Ponta Porã quando deixava uma festa de aniversário e não foi mais visto.

Os restos mortais de Alex foram encontrados dentro de um tambor de plástico azul na manhã de quinta-feira (5) em Ponta Porã, na margem do rodoanel, uma estrada de terra perto da BR-463, conhecida com o ponto de desova de cadáveres.

O corpo dele foi identificado ontem por Papiloscopistas da Perícia Técnica da Polícia Civil de Ponta Porã e entregue para a família para ser sepultado.

Genaro deve ser ouvido pela promotora responsável pelo caso e deverá permanecer preso preventivamente.

