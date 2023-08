Brasileiro preso com grana na fronteira é suspeito de matar garagista em Campo Grande

O brasileiro preso na Bolívia durante uma operação contra o tráfico de drogas, foi identificado como Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como ‘especialista’. Ele é suspeito de participar do assassinato do garagista Carlos Reis de Medeiros, o “Alma”, em novembro de 2021.

Membro de facção criminosa, Thiago teria recebido ajuda de funcionários para matar Carlos e ‘sumir’ com o corpo, já no final do ano. O crime aconteceu dentro de uma oficina na Avenida Gunter Hans.

Ele era o último foragido do caso, uma vez que seu comparsas, Vitor Hugo De Oliveira Afonso e Kelison Kauan Da Silva, já haviam sido presos pelo crime.

A investigação apontou que o assassinato foi motivado por vingança e “acerto de contas”. Os três suspeitos foram indiciados por homicídio doloso qualificado por três circunstâncias.

Prisão na fronteira – na tarde de domingo, equipes da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn) fizeram a apreensão de aeronaves que estavam prontas para transportar cocaína. Na ação, dois bolivianos e Thiago foram presos em flagrante.

Durante revista, os policias encontraram Thiago usando um colete, com granas nos bolsos. Com ele foi localizado ainda munição M4, arma de grosso calibre para uso militar.

Deixe seu Comentário

Leia Também