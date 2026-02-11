Brasileiros são assassinados em plantação de soja da fronteira

Os brasileiros Edimar de Souza dos Santos, de 37 anos, conhecido como “Boneco”, e Ari de Oliveira, de 45 anos, foram mortos a tiros no fim da tarde de terça-feira na comunidade indígena Cerro Pytã, no distrito de Corpus Christi, no departamento de Canindeyú, no Paraguai.

Segundo as informações divulgadas pela polícia paraguaia ao site Ponta Porã News, os dois nasceram no Brasil, tinham dupla nacionalidade e moravam na colônia Paso Ita, no distrito de Ybyrarobana. Um dos corpos foi encontrado dentro de uma caminhonete Toyota Hilux preta, enquanto o outro estava a poucos metros do veículo.

Peritos que atenderam a ocorrência recolheram vestígios compatíveis com disparos de arma de fogo. A suspeita é de que os tiros tenham sido feitos a curta distância.

De acordo com a investigação, os autores fugiram em uma caminhonete Chevrolet S10 branca. Horas depois, o veículo foi encontrado incendiado e abandonado a vários quilômetros do local do crime, o que, segundo a polícia, pode indicar tentativa de eliminar provas.

Equipes da Delegacia Jurisdicional e do Departamento de Investigações de Canindeyú, além de peritos e de um médico legista, estiveram no local para os procedimentos.

O caso é investigado, e a polícia busca identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime, que causou repercussão na comunidade indígena.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também