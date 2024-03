Brasileiros estão sendo ‘caçados’ do lado paraguaio da fronteira na MS-164, onde estaria acontecendo o recapeamento para posterior duplicação do trecho na saída para Ponta Porã, sentido distrito de Nova Itamarati. Conforme o site Ponta Porã em Dia, os autores da ‘caça’ seriam policiais corruptos que integram a corporação da Polícia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan Caballero.

Durante a tarde de hoje (19), o site informou que viaturas ficaram indo e voltando pela região, percorrendo o trecho em que as obras estão sendo feitas. Enquanto circulavam, os policiais teriam atacado veículos com placas brasileiras. Também realizam blitz em vários pontos no trecho entre o trevo até a curva antes da entrada ao bairro Monte Alto, sentido Itamarati.

A intenção seria encontrar irregularidades em veículos brasileiros, para então, poder cobrar o pagamento de propina. Apenas após o pagamento o veículo seria liberado.

Ainda segundo o Ponta Porã em Dia, por conta das obras e do alto fluxo de veículos nesse trecho, muitos motoristas brasileiros estão seguindo pelo lado paraguaio até determinada altura, para escapar da lentidão, principalmente após uma faculdade de medicina particular localizada nas imediações.

