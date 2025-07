Brasileiros são procurados por sequestrar avião no Paraguai

As equipes policiais do Paraguai estão procurando dois homens, possivelmente brasileiros, por terem sequestrado um avião Cessna Caravan, prefixo ZP GLT, da empresa Air Mercosur. O caso foi descoberto após a aeronave ficar sem combustível e precisar fazer um pouso forçado na propriedade Isla Porã localizada em Quyquyhó, durante a manhã de sábado (12).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, o avião decolou do Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, no Paraguai, carregando um cofre, que seria levado para a fazenda Ibel, localizada no Departamento de Canindeyú. Porém, ao chegar no local indicado, o piloto e o co-piloto, foram rendidos pelos criminosos armados.

Ao render os homens, os bandidos os fizeram decolar novamente seguindo rumo a Bolívia. Durante o trajeto, o piloto informou aos bandidos que não tinha combustível suficiente para realizar a viagem, precisando fazer um pouco de emergência.

Após o pouso, os criminosos fugiram correndo para uma área de mata, onde abandonaram uma espingarda. O caso está sendo investigado pelas equipes da Polícia Nacional, que montou uma operação para tentar capturar os suspeitos, que ainda podem estar pela região.

