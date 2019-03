Graziella Almeida com JP News

Uma briga de casal acabou com um carro incendiado, na madrugada desta quarta-feira (27), em Três Lagoas. Moradores afirmam que a mulher ficou irritada, ateando fogo em um Fiat Uno, que o homem conduzia.

Conforme informações do site JP News, o casal estava discutindo e em determinado momento, a mulher ficou descontrolada colocando fogo no carro em que homem dirigia. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por moradores, mas ao chegarem no local, o casal já havia ido embora.

A Polícia investiga a motivação do ato e tenta identificar o proprietário do veiculo.

