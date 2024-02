Briga de ex-sogra e nora na Moreninha II vai parar na delegacia

Uma mulher de 22 anos procurou a 4ª Delegacia de Polícia Civil relatando sofrer agressões por parte da ex-sogra, desde o dia 20 de janeiro, quando apresentou seus filhos de 10 meses e outro de 3 anos ao ex-marido.

Depois que apresentou as crianças na casa do ex-marido e da ex-sogra na Moreninha II, a jovem conta que toda vez que o homem ia trabalhar, começavam as ameaças e agressões por parte da mulher de 55 anos.

Ainda de acordo com relatos da ex-nora, sua cunhada presenciava os fatos e isso na presença dos seus dois filhos, mas desta vez decidiu denunciar devido aos ferimentos no rosto.

Ao ser conduzida para a delegacia pela Guarnição da Polícia Militar, a ex-sogra ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la quando saísse.

Questionada, a acusada respondeu que escutou a criança pedindo pão, mas como a mãe não levantou, logo em seguida a acusada escutou um choro da criança, indo ver o que aconteceu, viu que a criança de três anos teria cortado o dedo com a faca na hora de cortar o pão e que sua mãe apertava o dedo do menino fazendo esguichar muito sangue, vendo essa situação ela afirma que empurrou sua ex-nora para que parasse de apertar o dedo da criança, mas que em nenhum momento teria a agredido e que não sabe sobre as lesões no rosto da vítima.

Caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

