Briga de integrantes do PCC deixa um morto em presídio

Luis Alberto Meyer, 30 anos, foi morto a facadas na quinta-feira (20), em um presídio em Itapúa, no Paraguai. Membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), ele teria sido assassinato após uma briga entre os membros da facção.

Os supostos autores são Rolando César dos Santos, prisioneiro por violação da lei de armas, e Jorge David Centuríon, detido por roubo agravado. O ocorrido foi no pavilhão ocupado pelo PCC, onde 100 membros da facção criminosa estão detidos.

Em janeiro, 75 membros da facção fugiram por um túnel, da penitenciária de Pedro Juan Caballero. Até o momento, 11 foragidos foram recapturados.

A fuga em massa de membros do PCC do presídio, no dia 19 de janeiro, teria sido arquitetada para o reagrupamento da facção na disputa pelo tráfico de drogas, na região.

O plano teria sido elaborado pelos dois chefes regionais da facção, David Timoteo Ferreira e Osvaldo Rodrigo Pagiotto. Eles teriam tido ajuda de seis pistoleiros do nacortraficante Sérgio de Arruda Quintiliano, o Minotauro.

