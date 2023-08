Briga de trânsito termina com jovem agredido e roubado no Noroeste

Um rapaz, de 23 anos, foi agredido por cerca de 10 pessoa e ainda teve o carro roubado ao sair para comprar cerveja no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã de domingo (13).

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma lesão corporal na Rua Vaz de Caminha. Ao chegar no endereço indicado, encontraram com o pai da vítima.

Ele relatou a guarnição que o filho teria pego o carro do irmão, sendo um Ford Escort de cor azul, para ir até uma conveniência do bairro para comprar cerveja. No entanto, ele acabou entrando em uma discussão no semáforo do cruzamento da Rua Vaz de Caminha com a Rua Piraputanga, indo atras de um desconhecido para tirar satisfação.

Durante o ocorrido, ele acabou sendo abordado por cerca de 10 pessoas, que começaram a agredi-lo com socos e chutes, causando diversos ferimentos pelo seu corpo. Por conta das lesões, o rapaz precisou ser atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No meio da briga, o veículo em que a vítima estava acabou sendo roubado. No entanto, o rapaz não soube dizer a polícia quem seriam os envolvidos no roubo e nas agressões. Enquanto os militares registravam a ocorrência, o veículo acabou sendo encontrado abando em uma rua do Jardim Noroeste.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

