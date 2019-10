Briga em bar termina com dois homens esfaqueados

Sérgio Aparecido de 58 anos e Pedro Celso Antônio de 45 anos ficaram feridos a golpes de faca após uma briga em um bar de Nova Alvorada do Sul, no Bairro Maria de Lourdes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a confusão aconteceu na noite dessa quarta-feira (16). O suspeito do esfaqueamento fugiu do local.

De acordo com o apurado, Sérgio teria sido esfaqueada pelo suspeito após um desentendimento no bar, um outro homem, Pedro teria visto Sérgio sendo golpeado e tentou intervir, momento em que o suspeito também passou a desferir golpes contra ele.

Após esfaquear as duas vítimas, o suspeito empreendeu fuga tomando rumo ignorado. Policiais militares e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para atender a ocorrência. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital municipal Francisca Ortega.

Sergio Aparecido deu entrada no hospital em estado grave com diversas perfurações no corpo, já Pedro Celso teria sido atingido lesões superficiais no rosto.

A Polícia Militar trabalha para localizar e prender o suspeito da tentativa de homicídio.

