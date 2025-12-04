Briga em clínica de reabilitação vai parar na delegacia em Campo Grande

Uma discussão entre duas internas de uma clínica de recuperação para dependentes químicos terminou em briga na manhã desta quarta-feira (3), em Campo Grande. Uma das mulheres levou um soco no nariz, que resultou em sangramento leve.

Segundo o boletim de ocorrência, o desentendimento começou após trocas de xingamentos entre as pacientes. A clínica possui regras rígidas de convivência e proíbe qualquer tipo de agressão física. Por isso, a mulher que desferiu o soco foi encaminhada à delegacia para registro da ocorrência.

A polícia classificou o caso como vias de fato, já que não houve lesão corporal visível de maior gravidade. A paciente assinou um termo de compromisso e vai responder à contravenção em liberdade.

No entanto, conforme decisão judicial, ela deverá permanecer internada compulsoriamente na instituição.

A direção informou ainda que medidas disciplinares internas foram adotadas para garantir a segurança dos demais pacientes.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

