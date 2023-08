Briga em condomínio termina com rapaz morto a facadas no Tarumã

Bruno Aparecido Gabilão Cadete, de 28 anos, foi assassinado com um golpe de faca, nesta quinta-feira (10), durante uma discussão e briga com um vizinho, de 31 anos, identificado apenas como Diego, em um condomínio residencial na Avenida Dr. Nasri Siufi, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que era por volta das 11h10, quando o suspeito havia discutido com sua esposa e carregava seu veículo para ir embora, mas Bruno, por um momento, se incomodou com o barulho provocado por Diego.

Nisso, ao questionar a situação, a vítima e o suspeito passaram a discutir e logo a confusão evoluiu para uma briga, quando Diego desferiu uma facada em Bruno, que caiu e foi socorrido pela síndica do condomínio até o CRS (Centro Regional de Saúde) do Coophavila.

A equipe médica da unidade de saúde tentou reverter o quadro de saúde da vítima, mas ele não resistiu e faleceu ainda na quinta-feira. O suspeito fugiu do local dos fatos em um Fiat Uno, de cor azul.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) e Polícia Científica estiveram no local da briga e fizeram os levantamentos iniciais. Durante a madrugada de sexta-feira (11), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar entregou um celular na delegacia, pois existe a suspeita que seja de Diego.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

