Briga em conveniência termina com tiro e rapaz ferido na Moreninha

Durante a madrugada desta segunda-feira (8), uma confusão em uma conveniência terminou com um rapaz, de 29 anos, ferido com um tiro no abdômen, que procurou atendimento médico em uma unidade de saúde na região da Moreninha, em Campo Grande.

A vítima conversou com o Batalhão de Choque, acionada para verificar a situação, e informou que por volta das 2h30, enquanto estava no estabelecimento comercial na rua Fraiburgo, houve uma discussão entre os presentes que logo evoluiu para uma confusão.

Segundo o boletim de ocorrência e a versão do rapaz, a arma estava nas mãos de um homem, que seria proprietário da conveniência. Após ser atingido, a vítima correu para se esconder e momentos depois decidiu procurar atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha.

Os policiais conversaram com a equipe médica, onde foi informado que o disparo atingiu o abdômen do rapaz, mas ele estava estável e seria transferido para a Santa Casa para exames mais detalhados.

Os militares realizaram diligências pelo local indicado pela vítima, que seria a conveniência, mas nada foi localizado pela viatura.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

