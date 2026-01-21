Menu
Polícia

Briga em família termina com jovem autista esfaqueado em Campo Grande

O rapaz teria ficado agressivo e queria pegar uma faca

21 janeiro 2026 - 10h38Luiz Vinicius
UPA Universitário, em Campo GrandeUPA Universitário, em Campo Grande   (Reprodução/Google Maps)

Jovem autista, de 19 anos, foi ferido com golpes de alicate durante uma confusão familiar na noite desta terça-feira, dia 20, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Ele foi encaminhado por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento médico, pois os golpes foram desferidos pela irmã, uma adolescente, que tentava defender a mãe naquele momento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o jovem teria ficado agressivo e na tentativa de controlá-lo antes que pudesse pegar uma faca, mãe e irmã acabaram entrando em luta corporal com ele.

Ainda conforme o registro, a irmã, que teria problemas psiquiátricos, para defender a mãe, utilizou um alicate de unha para desferir golpes e causar perfurações superficiais no irmão. Após ser socorrido e atendido na unidade de saúde, a mãe levou o garoto para a Santa Casa para exames mais detalhados.

Uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também esteve atuando na ocorrência, pois inicialmente, a situação havia sido repassada como tentativa de homicídio.

O caso, no entanto, foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia.

