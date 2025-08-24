Briga em posto termina com caminhoneiro esfaqueado em Coxim

Um caminhoneiro de 56 anos, identificado como Nilton, natural de Goiás, foi esfaqueado na noite de ontem (23), durante um desentendimento com uma pessoa ainda não identificada no pátio de um posto às margens da BR-163, em Coxim.
A vítima foi atingida por um golpe de faca no abdômen e recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, que conteve a hemorragia no local. As chaves do caminhão de Nilton ficaram sob responsabilidade de um comerciante do posto para evitar riscos de segurança.
Após o atendimento inicial, o caminhoneiro foi encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde permanece sob cuidados médicos.
A identidade do agressor e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.
