Briga entre alunos termina em agressão com tesoura em escola de Três Lagoas

Uma atividade em grupo terminou em violência e mobilizou equipes da Polícia Militar, do SAMU e do Conselho Tutelar na tarde de sexta-feira (14), em uma escola estadual no bairro Jupiá, em Três Lagoas. Dois alunos de 15 anos se desentenderam durante a realização de um trabalho escolar e a discussão, iniciada por causa do empréstimo de uma tesoura, rapidamente saiu do controle.

De acordo com a Polícia Militar, a troca de palavras evoluiu para empurrões e, no meio da confusão, um dos adolescentes que ainda segurava a tesoura usada na atividade, atingiu o colega três vezes. Os golpes acertaram o pescoço, o nariz e o braço esquerdo do estudante ferido, que ainda tentou se defender, chegando a segurar o pescoço do outro jovem para cessar a agressão.

O diretor da escola acionou imediatamente o socorro. Quando as equipes do SAMU chegaram, encontraram o aluno ferido consciente, orientado e com lesões superficiais, sem risco de vida. Ele foi levado à UPA para avaliação médica.

Já o adolescente que estava com a tesoura foi conduzido pela Rádio Patrulha à 2ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para investigação. O Conselho Tutelar acompanhou toda a ocorrência e ofereceu suporte às famílias dos envolvidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também