Polícia

Briga entre vizinhos termina com duas mulheres esfaqueadas no Caiobá

O suspeito, um homem de 27 anos, foi preso após tentar fugir da polícia com a ajuda de um amigo

02 novembro 2025 - 12h11Brenda Assis
O caso começou com uma briga   (Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik)

Uma briga entre vizinhos terminou com duas mulheres esfaqueadas na noite de sábado (1º) no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O suspeito, um homem de 27 anos, foi preso após tentar fugir da polícia com a ajuda de um amigo.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 com a informação de que duas pessoas tinham sido feridas com golpes de faca na Rua da Gratidão. Quando os policiais chegaram ao local, o autor e as vítimas já não estavam mais lá.

Uma moradora contou que ouviu gritos na rua e ao sair de casa, viu duas mulheres ensanguentadas, caídas no chão. Ela disse que as brigas entre os vizinhos eram frequentes e começavam por motivos banais, como som alto e trocas de ofensas.

Ainda conforme a testemunha, o agressor fugiu logo após o ataque, vestindo bermuda e camiseta vermelha. Câmeras de segurança de uma das casas teriam registrado o momento das agressões.

As vítimas foram socorridas por vizinhos e levadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA Coophavila. Segundo informações médicas, uma delas sofreu seis perfurações em regiões do pescoço, cabeça e ombro. A outra teve dois ferimentos no pescoço. As duas seguem internadas.

A esposa do suspeito relatou à polícia que todos haviam passado o dia consumindo bebidas alcoólicas e que a discussão começou por xingamentos. Ela afirmou ainda ter tentado separar a briga, mas sem sucesso.

Durante as buscas, equipes da Força Tática receberam a informação de que o suspeito tinha sido visto perto de casa. Pouco depois, um carro em alta velocidade chamou a atenção dos policiais. O veículo, um Fiat Uno Mille azul, foi seguido e abordado na Avenida Marinha, próximo à Avenida República Argentina.

Dentro do carro, os policiais encontraram o homem deitado no banco de trás. O motorista, um vizinho, disse que estava tentando ajudá-lo a fugir. Durante a revista, a faca usada no crime foi encontrada no assoalho do veículo.

O suspeito apresentava ferimentos leves no joelho e disse que se machucou durante a briga. Ele e o motorista foram presos e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

De acordo com a Polícia Civil, o homem vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio simples. O vizinho que o ajudou na fuga foi autuado por favorecimento pessoal.

As duas vítimas permanecem internadas e o caso segue sendo investigado.

