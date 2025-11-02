Briga entre vizinhos termina com duas mulheres esfaqueadas no Caiobá

Uma briga entre vizinhos terminou com duas mulheres esfaqueadas na noite de sábado (1º) no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O suspeito, um homem de 27 anos, foi preso após tentar fugir da polícia com a ajuda de um amigo.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 com a informação de que duas pessoas tinham sido feridas com golpes de faca na Rua da Gratidão. Quando os policiais chegaram ao local, o autor e as vítimas já não estavam mais lá.

Uma moradora contou que ouviu gritos na rua e ao sair de casa, viu duas mulheres ensanguentadas, caídas no chão. Ela disse que as brigas entre os vizinhos eram frequentes e começavam por motivos banais, como som alto e trocas de ofensas.

Ainda conforme a testemunha, o agressor fugiu logo após o ataque, vestindo bermuda e camiseta vermelha. Câmeras de segurança de uma das casas teriam registrado o momento das agressões.

As vítimas foram socorridas por vizinhos e levadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA Coophavila. Segundo informações médicas, uma delas sofreu seis perfurações em regiões do pescoço, cabeça e ombro. A outra teve dois ferimentos no pescoço. As duas seguem internadas.

A esposa do suspeito relatou à polícia que todos haviam passado o dia consumindo bebidas alcoólicas e que a discussão começou por xingamentos. Ela afirmou ainda ter tentado separar a briga, mas sem sucesso.

Durante as buscas, equipes da Força Tática receberam a informação de que o suspeito tinha sido visto perto de casa. Pouco depois, um carro em alta velocidade chamou a atenção dos policiais. O veículo, um Fiat Uno Mille azul, foi seguido e abordado na Avenida Marinha, próximo à Avenida República Argentina.

Dentro do carro, os policiais encontraram o homem deitado no banco de trás. O motorista, um vizinho, disse que estava tentando ajudá-lo a fugir. Durante a revista, a faca usada no crime foi encontrada no assoalho do veículo.

O suspeito apresentava ferimentos leves no joelho e disse que se machucou durante a briga. Ele e o motorista foram presos e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

De acordo com a Polícia Civil, o homem vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio simples. O vizinho que o ajudou na fuga foi autuado por favorecimento pessoal.

As duas vítimas permanecem internadas e o caso segue sendo investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também