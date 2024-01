Briga entre vizinhos termina com homem com a mão quase decepada no Novos Estados

Durante a noite deste domingo (28), uma briga envolvendo dois vizinhos, de 21 e 31 anos, terminou com o mais jovem esfaqueado e com a mão quase decepada no Parque Novos Estados, em Campo Grande. A vítima precisou ser encaminhada para a unidade de saúde do bairro Nova Bahia.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o desentendimento entre eles já vinha acontecendo há algum tempo e o suspeito relatou que vinha sendo ameaçado e perturbado por vários dias, enquanto a vítima relatou dizendo que só foi cobrar uma dívida.

Ainda segundo o relato do agressor, houve uma nova ameaça nessa noite e que a vítima chegou pelo armado com uma faca. Contudo, para se defender, o homem também se apossou de uma faca e desferiu golpes contra o jovem, que atingiram a mão e a barriga.

A vítima relatou que fugiu para tentar se esconder e o suspeito teria corrido atrás, segurando a porta da casa da vítima. Ele voltou a frisar que só foi cobrar uma dívida, quando foi atacado.

Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve pelo local e fez o atendimento do jovem, encaminhando ele para a unidade de saúde, enquanto o homem foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também