Briga generalizada na Coophavila II termina na delegacia durante madrugada

A Polícia Militar foi acionada na Rua Naim Dibo no Coophavila II na madrugada deste domingo (8), onde vários vizinhos estavam envolvidos em uma briga generalizada.



Conforme a ocorrência registrada na Depac Cepol, ao chegar no local e tentar falar com os envolvidos, após algum tempo, os autores de 31 e 59 anos se apresentaram à guarnição como os principais causadores das vias de fato.



Segundo relato dos autores, eles haviam ingerido bebida alcoólica durante todo o sábado juntamente com outras pessoas que presenciaram toda a situação.





Os dois iniciaram uma discussão que resultou na briga generalizada na rua, mas não souberam informar a real motivação de toda a confusão.





Na briga, um dos vizinhos ficou com uma lesão na frente da cabeça depois de cair no meio da confusão, ele e um dos principais envolvidos que estava com corte no braço foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar e depois encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil onde o caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal dolosa.











