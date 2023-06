Briga generalizada termina com homem em estado grave após ser esfaqueado no Lageado

Uma briga generalizada não terminou bem durante a noite de quarta-feira (21), na Rua Evelina Selingardi, região do bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Na ocasião, um homem ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado no tórax.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender um caso de lesão corporal por arma branca próxima à feira, que acontecia na rua. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a confusão generalizada, mas apesar de envolver diversas pessoas apenas quatro foram identificadas.

Durante conversa com um dos envolvidos, que estava com um ferimento leve nas costas e a camiseta cheia de sangue, os policiais descobriram que o mesmo havia se envolvido em uma briga com o autor e após a agressão este teria fugido, tomando rumo ignorado. Apesar de estar machucado, o homem negou atendimento médico.

Enquanto isso, os militares foram acionados por populares que indicavam uma segunda vítima. Este estava caído a cerca de 100 metros do local, também esfaqueado, mas do lado esquerdo do tórax.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima em estado grave, desacordado para a Santa Casa da Capital. As equipes policiais estiveram na unidade de saúde posteriormente, sendo informados de que apesar da perfuração e da gravidade, seu estado de saúde era considerado estável.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio na forma tentada.

