Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande

Uma mulher de 30 anos foi esfaqueada na madrugada desta terça-feira (23) após uma briga em um bar no bairro Parque dos Laranjais, em Campo Grande. A suspeita do crime, de 26 anos, fugiu e ainda não foi localizada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada durante a madrugada para atender uma denúncia de agressão em uma residência na Rua Pau Dalho. No local, os policiais encontraram a vítima com diversos ferimentos pelo corpo, supostamente causados por um canivete.

À polícia, a mulher relatou que estava bebendo no chamado “Bar da Loira” quando se desentendeu com a suspeita. Segundo o relato, o conflito teve início por causa de um dano ocorrido na semana anterior, quando a vítima teria danificado a motocicleta da autora. Desde então, as duas vinham mantendo desavenças.

Ainda conforme a ocorrência, a suspeita teria ficado alterada durante a discussão e passou a atacar a vítima com golpes de faca. Uma testemunha que presenciou a agressão conseguiu intervir, desarmar a autora e esconder o canivete para interromper o ataque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima para a UPA Santa Mônica, onde recebeu atendimento médico.

A polícia recebeu informações de que a suspeita teria ido até a casa do pai, na Rua Tanu Pilai, mas não foi encontrada. Segundo o homem, a filha teria passado pelo local minutos antes, dizendo que ficaria escondida por um tempo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac Cepol e será investigado pela Polícia Civil.

