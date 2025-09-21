Menu
Polícia

Briga por capinha de celular termina com cliente agredida por empresária em Campo Grande

Ela teria comprado o objeto por R$ 50 e estava tentando devolver após não encaixar direito em seu aparelho

21 setembro 2025 - 11h12Brenda Assis

Uma empresária, de 60 anos, caiu no soco com uma cliente, de 20, que havia ido até sua loja para comprar uma capinha para o celular. O caso aconteceu na tarde de sábado (21), na área Central de Campo Grande.

Conforme o registro policial, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atende um caso de vias de fato. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a jovem com vários ferimentos pelo corpo, detalhando que havia sido agredida pela proprietária e por um funcionário, dentro de uma banquinha.

Ela então explicou que comprou uma capinha no valor de R$ 50, mas ao sair da loja notou que o objeto não estava encaixando direito no aparelho. Por conta disso, voltou para o estabelecimento e tentar fazer a devolução.

No entanto, a suspeita não estaria de acordo e havia tentado obrigar a jovem a pegar outro produto da loja. Ela ainda tentou fazer o estorno pela maquininha de cartão, mas o valor poderia ser estornado apenas daqui 3 meses, coisa que a cliente não aceitou. Ao pegar R$ 50 em dinheiro e entregar para a vítima, ela agiu de forma ríspida dizendo: "toma seu dinheiro sua vagabunda".

Neste momento, ela foi atacada com puxões de cabelo, socos e outros golpes. Um funcionário então a levou para dentro da loja, onde juntos deferiram socos, chutes e mais puxões de cabelo. A jovem teria sido salva por outra cliente que estava escolhendo produtos.

Questionada sobre os fatos, a suspeita disse que a jovem chegou ao local já alterada cerca de 1h depois de realizar a compra. Após um breve bate boca, ela teria devolvido o dinheiro da mulher, mas ela não teria gostado da atitude da dona da loja e começou a proferir xingamentos e a agredir.

Diante da situação, ambas as partes foram levadas para a delegacia, onde os fatos foram registrados como lesões corporais reciprocas.

