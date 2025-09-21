Briga por capinha de celular termina com cliente agredida por empresária em Campo Grande

Uma empresária, de 60 anos, caiu no soco com uma cliente, de 20, que havia ido até sua loja para comprar uma capinha para o celular. O caso aconteceu na tarde de sábado (21), na área Central de Campo Grande.

Conforme o registro policial, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atende um caso de vias de fato. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a jovem com vários ferimentos pelo corpo, detalhando que havia sido agredida pela proprietária e por um funcionário, dentro de uma banquinha.

Ela então explicou que comprou uma capinha no valor de R$ 50, mas ao sair da loja notou que o objeto não estava encaixando direito no aparelho. Por conta disso, voltou para o estabelecimento e tentar fazer a devolução.

No entanto, a suspeita não estaria de acordo e havia tentado obrigar a jovem a pegar outro produto da loja. Ela ainda tentou fazer o estorno pela maquininha de cartão, mas o valor poderia ser estornado apenas daqui 3 meses, coisa que a cliente não aceitou. Ao pegar R$ 50 em dinheiro e entregar para a vítima, ela agiu de forma ríspida dizendo: "toma seu dinheiro sua vagabunda".

Neste momento, ela foi atacada com puxões de cabelo, socos e outros golpes. Um funcionário então a levou para dentro da loja, onde juntos deferiram socos, chutes e mais puxões de cabelo. A jovem teria sido salva por outra cliente que estava escolhendo produtos.

Questionada sobre os fatos, a suspeita disse que a jovem chegou ao local já alterada cerca de 1h depois de realizar a compra. Após um breve bate boca, ela teria devolvido o dinheiro da mulher, mas ela não teria gostado da atitude da dona da loja e começou a proferir xingamentos e a agredir.

Diante da situação, ambas as partes foram levadas para a delegacia, onde os fatos foram registrados como lesões corporais reciprocas.

