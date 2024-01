Briga por causa do neto motivou assassinato de mulher em São Gabriel do Oeste

Saiba Mais Polícia Mulher é morta com golpes de facão em São Gabriel do Oeste

Foi identificada como Maria Rodrigues da Silva, de 66 anos, a mulher assassinada durante a noite de sexta-feira (12), na Rua Curicaca, no bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste, região Norte do Estado de Mato Grosso do Sul. O autor serio ex-companheiro da vítima e o crime aconteceu por conta de uma briga com o neto da mulher.

Conforme as novas informações, dessa vez divulgada pela Polícia Civil, além de golpear a mulher com uma faca na região torácica, o homem ainda acertou um golpe no rosto do neto da vítima, que foi socorrido por fiéis de uma igreja.

Depois de ser atingida, a vítima tentou correr, mas acabou caindo já sem vida na frente de uma residência. O homem chegou a fugir depois do crime, mas compareceu na delegacia confessando o crime e alegando que também teria sido agredido pelo jovem durante o crime.

Em depoimento inicial, ele contou à polícia que o crime foi motivado por conta de uma briga com o neto da ex-companheira, pois durante a confusão, o jovem teria agredido. Além disso, o homem brigou com Maria por causa de um veículo, que estava no local dos fatos.

De acordo com o Delegado plantonista, Gabriel Cardoso, policiais civis continuam em diligências para localizar a faca, instrumento do delito. O flagrante está sendo lavrado na Delegacia de São Gabriel do Oeste. “A questão do golpe no rosto do neto ainda vamos verificar se realmente foi de faca e confrontar as testemunhas com a versão do investigado”, explicou Cardoso.

Preliminarmente, o Boletim de Ocorrência consta como um feminicídio consumado, pelo qual o autor está sendo autuado e uma tentativa de homicídio contra o neto de Maria, que ainda está em apuração.

