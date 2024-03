Briga por ciÃºmes motivou assassinato de homem em Bela Vista

David Gonçalves Barbosa, de 49 anos, foi assassinado com dois tiros durante uma briga, na madrugada de domingo (3), na varanda da casa onde morava na cidade de Bela Vista. O autor foi preso e a arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia.

Conforme as informações da Polícia Civil, as diligências se iniciaram ainda na manhã de domingo. Durante os levantamentos iniciais ainda no local do crime, a equipe da perícia encontrou câmeras de segurança próximas à residência. Foi apurado que o autor efetuou 4 disparos de arma de fogo, sendo que 2 acertaram a vítima.

Saiba Mais Polícia Familiares ouvem tiros, saem para fora e encontram homem morto na varanda de casa

Os disparos foram gravados pelo áudio de uma câmera de segurança, que também registrou o autor fugindo do local a pé, carregando apenas uma rede. A imagens também ajudaram a identificar o autor, de 78 anos. Ele possui outras passagens pela polícia.

Após buscas pela cidade, o homem foi encontrado próximo a uma casa abandonada. A arma do crime, um revólver calibre .38 também foi encontrada e apreendida.

As apurações seguem para a determinação da motivação e dinâmica do homicídio, que teria sido cometido por motivos passionais, após uma discussão por ingestão de bebida alcóolica.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Familiares ouvem tiros, saem para fora e encontram homem morto na varanda de casa

Deixe seu Comentário

Leia Também