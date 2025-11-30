Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá

Um homem de 29 anos, identificado como Jorge Lucas Colman Teles, matou Fábio Filho Bazane, de 37 anos, e tentou matar Alessandro Dias, 38, na noite de sábado (29), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu após Jorge discutir em uma conveniência, supostamente por ciúmes da esposa, e retornar ao local armado com um punhal.

Conforme relato policial, Jorge afirmou ter sido agredido por dois homens ao pedir satisfações pelo assédio à sua esposa. Depois, foi até casa, trocou de roupa, pegou o punhal e voltou ao bairro. Ele primeiro atacou Fábio, atingindo-o pelas costas. Em seguida, tentou esfaquear Alessandro, que acabou ferido de raspão no abdômen. Após os golpes, o autor fugiu, sendo perseguido por populares por cerca de quatro quadras.

Enquanto tentava escapar, Jorge pulou muros e se escondeu no porta-malas de um carro, onde foi encontrado pela Polícia Militar. No local do crime, familiares socorreram Fábio até a UPA Universitário, mas ele não resistiu aos ferimentos. Alessandro contou à polícia que a briga inicial ocorreu porque tentou separar o conflito motivado por ciúmes do autor. Uma terceira pessoa, irmã da vítima fatal, também relatou ter entrado em luta corporal com o autor para defender a família.

Ao ser detido, Jorge apresentava escoriações e hematomas causados por moradores que tentaram linchá-lo. Ele foi levado à Depac Cepol, onde o punhal utilizado, com lâmina de aproximadamente 20 centímetros foi apreendido.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada, traição ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, além de homicídio simples na forma tentada contra o segundo ferido.

