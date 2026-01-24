Menu
Polícia

Briga por conta de luz vai parar na delegacia em Dourados

As duas trocaram socos e puxões de cabelo durante a confusão

24 janeiro 2026 - 13h52Brenda Assis
Conta de luz Conta de luz   (Divulgação/Energisa)

Uma discussão entre vizinhas terminou em briga na noite de sexta-feira (23), no bairro Vila Rosa, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender uma denúncia de briga entre vizinhos. No local, os militares conversaram com uma mulher de 53 anos, que se identificou como proprietária do imóvel alugado à outra envolvida, de 39 anos.

A proprietária relatou que a inquilina teria invadido sua residência, proferindo palavras de baixo calão, o que deu início a uma discussão. Ainda conforme o registro policial, o desentendimento evoluiu para agressões físicas, com empurrões e pontapés.

À polícia, a mulher afirmou que a confusão começou após a cobrança de valores referentes à conta de energia elétrica. Ela alegou que a inquilina teria feito uma ligação irregular a partir de sua rede, o que teria provocado aumento no valor da fatura.

Já a inquilina apresentou outra versão. Ela disse aos policiais que procurou a proprietária para tirar satisfação depois que o filho da mulher teria cortado uma ligação de energia elétrica que, segundo ela, havia sido paga para ser instalada.

Diante da situação, as duas foram encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados para as providências cabíveis.

