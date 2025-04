Briga por dívida motivou assassinato de Marcos Lagoin em Cassilândia

O jovem Marcos Lagoin, de 27 anos, morto na noite de ontem (12), pelo cunhado em uma fazenda em Cassilândia, teria sido alvejado com cinco tiros após uma discussão por uma dívida de R$ 2 mil, já quitada, que tinha com o parente.



Segundo o boletim de ocorrência, Marcos estava em uma confraternização com a família na noite anterior, na ocasião ele discutiu com o cunhado devido a dívida antiga, que tinha sido quitada, conforme o depoimento de testemunhas.



Conforme a polícia, Marcos chegou a fazer publicações nas redes sociais celebrando a quitação de dívidas, no que foi respondido em tom de ameaça pelo suspeito.



Após a confraternização e as postagens, Marcos seguia para sua fazenda quando foi surpreendido em uma emboscada na noite de sábado.



Ao avistar o veículo do cunhado parado na estrada de terra, a vítima desceu do carro e foi atingida por diversos disparos e ferido, antes de ser socorrido, informou parentes que o cunhado foi o autor dos disparos.



Marcos foi levado em estado grave para a Santa Casa de Cassilândia, onde não resistiu aos ferimentos. A investigação aponta que o autor pode ter tido ajuda da esposa e de outro homem. Eles não foram encontrados.



