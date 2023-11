Briga por divisão de bens teria motivado o assassinato de Domingas em Alcinópolis

Um desentendimento na divisão dos bens pode ter motivado o assassinado de Domingas de Jesus Amorim Farias, na noite de domingo (19), na fazenda da família que fica localizada na região rural de Alcinópolis.

Conforme o site Interativo MS, o casal estava em processo de separação brigando pelos bens adquiridos durante o relacionamento. Ainda sem muita informação, acredita-se que o autor, Laurenci Farias, tenha irritado durante a briga e disparado contra a cabeça da vítima.

Depois de cometer o crime Laurenci ainda ligou para o filho do casal, dizendo que havia ‘feito uma besteira’ e assassinado a mãe do rapaz. Ele informou ainda que a arma do crime estaria na residência, sendo uma espingarda calibre 22.

O rapaz foi até a residência acompanhado da companheira, no local, eles encontraram Domingas caída, sem vida, em uma poça de sangue.

Ainda de acordo com o site, a Polícia Civil acredita que o autor tenha fugido de caminhonete para o estado de Goiás. Durante verificação na casa, as autoridades encontraram um arsenal de armas de fogo, com revólveres, espingardas e muitas munições.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia Civil de Alcinópolis.

