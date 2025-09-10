Briga por mureta termina com homem esfaqueado em Ribas do Rio Pardo

Homem, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueado pelo vizinho durante uma briga ocorrida na noite de terça-feira (9), em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ribas Ordinário, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma branca. Ao chegar no endereço indicado, os militares foram informados que a confusão começou após reclamações sobre o uso da mureta de uma residência.

O suspeito disse que o vizinho pegou uma pedra e ameaçou lhe atacar, por isso, pegou uma faca para se defender. No entanto, alegou que não chegou a atingir a vítima.

Enquanto isso, o outro homem relatou as autoridades que o autor estava bêbado e durante o começo da briga o atingiu com uma sacola de compras. Posteriormente retornou armado com uma faca e o atingiu no cotovelo.

O ferido foi levado para o hospital, onde passou por atendimento médico antes dos dois serem conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde os fatos foram registrados.

