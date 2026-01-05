Menu
'Briga por pinga': rapaz é esfaqueado no rosto durante desentendimento na Capital

Ele foi socorrido por familiares e encaminhado para a UPA Santa Mônica

05 janeiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius

Rapaz, de 31 anos, foi esfaqueado no rosto durante a madrugada desta segunda-feira, dia 5, na Vila Romana, em Campo Grande, ao se desentender com outro homem por causa de pinga.

Ele foi socorrido por familiares e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, onde passou por atendimento médico e seria transferido para a Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem contou para a Polícia Militar que se desentendeu com outro homem devido a uma briga por bebida alcoólica. "Foi uma briga de índio por pinga", disse.

Ele acabou ferido no rosto e recebeu curativos na unidade de saúde. O rapaz também disse que não conhecia o agressor, mas que as outras pessoas o chamavam de "Melancia".

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

