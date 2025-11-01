Menu
Polícia

Briga por vaga de estacionamento termina em confusão e caso de ameaça em Campo Grande

Um idoso teria se armado com um cabo de vassoura para agredir um casal durante a briga

01 novembro 2025 - 08h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Uma discussão por causa de uma vaga de estacionamento acabou em confusão e terminou na delegacia na noite desta sexta-feira (31), na Rua Evelina Selingardi, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, um casal estacionava o carro na rua com o filho de 3 anos dentro do veículo quando foi abordado de forma ríspida por um idoso de 72 anos. Irritado, ele exigiu que o automóvel fosse retirado do local. O casal se negou, alegando que a vaga era pública.

A recusa teria deixado o idoso ainda mais nervoso. De acordo com o relato, ele pegou um cabo de vassoura e começou a fazer ameaças contra a família, na frente da criança.

Ao ver a cena, o filho do idoso saiu do estabelecimento e passou a discutir com o homem, chegando a dizer: “Se quiser enfrentar, eu te mato”, segundo as vítimas. Já em depoimento à polícia, ele negou ter feito ameaças de morte e afirmou que apenas reagiu em defesa do pai, dizendo: “Não grita com meu pai, se quiser resolvemos isso na porrada.”

Durante o atendimento da ocorrência, o idoso permaneceu dentro do estabelecimento. O filho informou aos policiais que o pai passava mal por conta do estresse, já que sofre de hipertensão, diabetes e histórico de convulsões, mas recusou atendimento médico.

Quando os militares comunicaram que todos os envolvidos seriam levados à delegacia, os familiares se exaltaram e tentaram impedir a condução do idoso, o que gerou mais tumulto. Pouco depois, a filha do comerciante disse que o pai havia sido levado a um posto de saúde, sem avisar os policiais.

O filho do idoso foi encaminhado à delegacia, junto com o casal, e o caso foi registrado como ameaça. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da confusão.

Vanguard - Sound

