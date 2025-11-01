Briga por vaga de estacionamento termina em confusão e caso de ameaça em Campo Grande

Uma discussão por causa de uma vaga de estacionamento acabou em confusão e terminou na delegacia na noite desta sexta-feira (31), na Rua Evelina Selingardi, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, um casal estacionava o carro na rua com o filho de 3 anos dentro do veículo quando foi abordado de forma ríspida por um idoso de 72 anos. Irritado, ele exigiu que o automóvel fosse retirado do local. O casal se negou, alegando que a vaga era pública.

A recusa teria deixado o idoso ainda mais nervoso. De acordo com o relato, ele pegou um cabo de vassoura e começou a fazer ameaças contra a família, na frente da criança.

Ao ver a cena, o filho do idoso saiu do estabelecimento e passou a discutir com o homem, chegando a dizer: “Se quiser enfrentar, eu te mato”, segundo as vítimas. Já em depoimento à polícia, ele negou ter feito ameaças de morte e afirmou que apenas reagiu em defesa do pai, dizendo: “Não grita com meu pai, se quiser resolvemos isso na porrada.”

Durante o atendimento da ocorrência, o idoso permaneceu dentro do estabelecimento. O filho informou aos policiais que o pai passava mal por conta do estresse, já que sofre de hipertensão, diabetes e histórico de convulsões, mas recusou atendimento médico.

Quando os militares comunicaram que todos os envolvidos seriam levados à delegacia, os familiares se exaltaram e tentaram impedir a condução do idoso, o que gerou mais tumulto. Pouco depois, a filha do comerciante disse que o pai havia sido levado a um posto de saúde, sem avisar os policiais.

O filho do idoso foi encaminhado à delegacia, junto com o casal, e o caso foi registrado como ameaça. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da confusão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também