Polícia

Briga termina com homem esfaqueado em Campo Grande

A vítima foi socorrida com ferimentos superficiais

22 dezembro 2025 - 13h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Um homem de 47 anos ficou ferido ao ser esfaqueado durante uma briga ocorrida na noite deste domingo (21) em uma residência localizada na Rua Quitéria Simões da Cunha, no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada após informações de que um homem estaria armado na região. Ao chegar no local, os policiais identificaram a residência do suspeito, mas não o encontraram de imediato. Durante as diligências, moradores relataram que houve um desentendimento entre mulheres no local, quando a vítima teria se envolvido na confusão.

Segundo os relatos, um disparo de arma de fogo foi efetuado contra o portão da residência, mas ninguém foi atingido. Em meio à confusão, a vítima acabou empurrada por outro homem e foi esfaqueado duas vezes nas costas causados por uma faca.

A vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, onde recebeu atendimento médico e foi liberada, sem risco de vida. O suspeito, de 48 anos, não foi localizado pela polícia.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

