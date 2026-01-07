Briga termina com sobrinho sendo esfaqueado pelo tio em Campo Grande

Homem, de 38 anos, foi esfaqueado durante um desentendimento com o tio, que não teve a identificação revelada, no final da noite desta terça-feira, dia 6, na Chácara das Mansões, em Campo Grande.

Eles já possuíam uma rixa antiga, mas que a confusão agora teria sido ocasionada por conta de cachaça, já que a vítima preferiu não dar mais detalhes sobre o caso.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o sobrinho estava ingerindo bebida alcoólica em frente a residência, quando o tio passou e após troca de olhares, o suspeito disparou. "Tá olhando o que doidão", disse.

Na sequência do questionamento, o sobrinho se apossou de um pedaço de madeira e partiu para cima do tio, que estava armado com uma faca e desferiu os golpes que atingiram a região de transição dorsal abdominal esquerda e região parietal esquerda.

O sobrinho tentou correr, mas caiu metros a frente do ocorrido e foi encontrado por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, que acionou o Corpo de Bombeiros e a vítima foi encaminhada até a Santa Casa.

O caso foi registrado com lesão corporal dolosa.

