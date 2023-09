Brigando por bebida, morador de rua é empurrado de pontilhão por desafeto na Maracaju

Um homem, de 35 anos, foi empurrado do pontilhão do cruzamento da Avenida Calógeras com a rua Maracaju, na noite desta quarta-feira (13) por um desafeto devido a uma briga por bebida alcoólica. Com a queda, a vítima sofreu fratura em uma das pernas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na região e teve uma discussão com o suspeito, que o empurrou do pontilhão - uma altura equivalente de 4 a 5 metros de altura.

O morador de rua relatou que está há um bom tempo nessa situação, mas que nunca viu o seu agressor na região. Por conta da queda, o homem apresentou uma fratura na perna esquerda e afirmou que já tinha problemas na tíbia em virtude de outra queda que sofreu em épocas passadas.

O cidadão foi checado, constatado que possuí inúmeras passagens criminais. Porém, sem alteração, ele foi para a Santa Casa após receber atendimento do Corpo de Bombeiros e o suspeito não foi encontrado.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as informações e entregue o caso para a delegacia, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

