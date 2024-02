'Brincadeira' acaba mal e homem é esfaqueado após acordar colega de trabalho em MS

Um homem identificado como W. de 27 anos, foi esfaqueado na altura da clavila após ter acordado o colega de trabalho e tentado agredi-lo dentro do alojamento na empresa JFI, em Camapuã.

Conforme boletim de ocorrência resgistrado na Polícia Civil, ao ser acionada a Polícia Militar, encontrou o autor, L. de 27 anos, no local, ele relatou que estava dormindo quando “W”, chegou alcoolizado, entrou no quarto falando alto. Ao pedir para que “W” se retirasse, a vítima se alterou e partiu para cima de “L”.

L foi até o quarto do encarregado relatar o ocorrido e quando voltou para deitar em sua cama, “W” teria puxado a cortina do beliche e tentado agredi-lo, momento em que “L”, para se defender, utilizou uma faca, atingindo a vítima no dorso e próximo à clavícula.

Outros dois companheiros de quarto de 'L', confirmaram sua versão. O autor se mostrou cooperativo com a Polícia e foi encaminhado ao Hospital.

Enquanto isso, no Hospital Municipal Sociedade Proteção à Maternidade e Infância de Camapuã, W, que foi esfaqueado informou ter ingerido bebida alcoólica numa tabacaria e que entrou no quarto para realizar uma brincadeira com seu amigo, filho do encarregado, resultando em um desentendimento com “L”.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Camapuã como lesão corporal dolosa.

