Polícia

Brincadeira termina com criança espancada em escola de MS

O menino de 11 anos foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA de Dourados

13 setembro 2025 - 13h10Taynara Menezes

Uma brincadeira entre alunos de uma escola pública de Dourados, terminou com uma criança de 11 anos sendo levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após ser agredida por colegas. O caso aconteceu na última quinta-feira (11), durante o intervalo das aulas.

De acordo com o site Dourados News, o grupo de alunos, com idades entre 11 e 16 anos, participava de um jogo conhecido como “pau na mula”. A dinâmica, que envolve regras informais, prevê punições físicas em quem descumpre as regras, o que teria motivado a agressão.

Conforme relatos, os estudantes tentaram pegar uma bola na secretaria da escola, mas tiveram o pedido negado por não ser horário de educação física. Mesmo assim, conseguiram o objeto e iniciaram a brincadeira.

Em um determinado momento, a bola passou entre as pernas do menino de 11 anos, o que, segundo as “regras” do jogo, justificaria uma punição. O garoto foi cercado e espancado por outros alunos.

A direção da escola acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à UPA.

No dia seguinte, a escola convocou os pais dos envolvidos para uma reunião com representantes da Guarda Municipal de Dourados (GMD). Os alunos agressores foram suspensos por cinco dias, enquanto o Conselho Escolar analisa as medidas disciplinares definitivas.

A mãe do menino agredido relatou à polícia que o filho está com medo de retornar à escola. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (Deaiji) como lesão corporal dolosa.

