'Brincando', adolescentes colocam fogo em morador de rua com álcool na fronteira

Um morador de rua foi socorrido em estado grave após ter o corpo incendiado por adolescentes durante a tarde de terça-feira (13), na praça Panchito López, no centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Conforme as informações do site da Rádio Urundey, a vítima estava na região quando os menores se aproximaram e jogaram álcool em seu corpo. Na sequência, eles logo acenderam as chamas.

Um estudante de medicina, que passava pelo local, ajudou o idoso apagando as chamas com o casaco e prestou os primeiros socorros. Enquanto isso, os adolescentes fugiram correndo.

As equipes do Corpo de Bombeiros da cidade foram acionadas, socorrendo o morador de rua e o encaminhando para o hospital da cidade. Ele tinha ferimentos graves e queimaduras de terceiro grau pelo rosto, tórax, abdômen e no braço esquerdo.

O caso é investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também