Broderagem? Jovem é preso ao ser flagrado no 'rala e rola' com amigo em piscina

Um jovem, de 24 anos, foi preso ao ser flagrado fazendo sexo oral em um amigo desacordado e se masturbando na área da piscina de um prédio na Jatiúca, em Maceió, na segunda-feira (15). O flagrante foi feito pelas câmeras de segurança do local.

A Polícia Militar foi acionada pela síndica do prédio. A mulher relatou aos policiais que o autor estava fazendo uso da piscina com o amigo. Porém, em determinado momento, o rapaz adormeceu e o homem aproveitou a situação para abusar da vítima.

A síndica levou as imagens para a polícia e relatou que as imagens mostram o jovem tocando no amigo. Disse ainda que ele chegou a tirar as roupas da vítima e praticar sexo oral com ele desacordado.

Segundo o g1, um funcionário do prédio relatou à PM que flagrou o crime e tentou intervir pedindo para que os dois deixassem o local, mas o homem que estava masturbando amigo primeiro ejaculou, para depois se vestir.

Todos foram conduzidos para a Central de Flagrantes e o jovem foi atuado por atentado violento ao pudor. A vítima não quis prestar queixa.

Após audiência de custódia, ocorrida nesta terça-feira (16), ele foi liberado sem necessidade de pagamento de fiança.

