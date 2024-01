'Bundudo' morreu após ter sido enforcado com golpe de 'mata leão' em Três Lagoas

Dois homens, de 23 e 21 anos, confessaram ter envolvimento na morte de Deivid Lucas Marques da Silva, de 30 anos, ladrão conhecido como ‘Bundudo’, em Três Lagoas. O crime aconteceu no dia 10 de janeiro deste ano, depois que Deivid foi flagrado furtando uma casa.

Conforme a Polícia Civil, Bundudo teria sido perseguido por moradores da região, sob acusação de estar praticando furtos. A vítima possui diversas passagens pela polícia e, inclusive, era foragido do sistema prisional local. Assim que tomou conhecimento da morte, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo para identificar as pessoas envolvidas.

Com as investigações iniciadas pela equipe da Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas (SIG/TL), constatou-se que a vítima teria sido contida por dois indivíduos, com os quais entrou em luta corporal, sendo que um deles aplicou um golpe do tipo “mata leão”, chegando a rolar com a vítima no asfalto. O golpe causou uma lesão no pescoço de Deivid, ocasionando sua morte por “hipoxia cerebral, devido asfixia mecânica por constrição do pescoço”.

Os envolvidos na morte foram identificados e prestaram depoimento, confessando a participação na morte da vítima, alegando que tinham intenção apenas de contê-lo, pois ele foi flagrado pulando muros de quintais ali da região e passou a ser perseguido por moradores. Informaram, ainda, que tentaram reanimar a vítima e solicitaram apoio do SAMU.

Eles foram ouvidos e liberados. O Inquérito Policial segue em andamento para melhor apurar os fatos e posteriormente será encaminhado ao Poder Judiciário.

