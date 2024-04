Busca pelos fugitivos de Mossoró custou mais de R$ 6 milhões ao governo

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça foram presos após passarem 50 dias como fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os dois foram encontrados em Marabá, no Pará, e estavam tentando chegar à Ilha do Marajó.

A fuga dos dois, que resultou em uma força tarefa nacional para encontrá-los, custou aos cofres do Governo Federal R$ 6.095.889,60.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que esse valor equivale a gastos com passagens, diárias, combustíveis, manutenção e operações aéreas feitas pelas forças de segurança.

Esse valor começou a ser gasto a partir do dia 14 de fevereiro, data da fuga. Na noite de ontem (04), os detidos foram transferidos de volta a Mossoró.

Veja os valores gastos por cada instituição envolvida na operação:

PRF: R$ 3.322.974,83

Força Nacional: R$ 1.481.124.11

PF: R$ 665.052,24

Força Penal Nacional: R$ 625.738,42

