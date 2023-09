'Cabeça de Ovo' e colega de quarto com mais 90 passagens são presos em Figueirão

Um homem, conhecido como ‘Cabeça de Ovo’ de 30 anos, foi preso durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7) após invadir um estabelecimento comercial em Figueirão. Na ocasião, os militares também prenderam um homem, de 34 anos, que tem mais de 90 passagens pela polícia.

Segundo a ocorrência, as equipes da Polícia Militar foi acionada pois um homem teria invadido um estabelecimento comercial durante a noite. Foram feitas diversas diligências pela região até que a população ajudou a encontrá-lo.

Durante checagem no sistema acabou sendo constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto, já que estaria foragido de uma condenação de 23 anos pelo crime de homicídio.

Além disso, Cabeça de Ovo tem inúmeras passagens, com delitos de porte ilegal de arma de fogo, roubo, tráfico de drogas e outros. Com o intuito de localizar os pertences furtados, os policiais foram até o local em que ele estaria passando a noite, mas nada foi encontrado.

Porém, enquanto os policiais faziam a checagem do local, o segundo ocupante do quarto, de 34 anos, passou a apresentar nervosismo com os questionamentos da equipe. Inicialmente ele se apresentou como outra pessoa, mas ao ficar sem saída revelou seu nome verdadeiro.

O homem declarou que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome, por quebra de regime prisional. Ao ser preso, ele teria afirmado a guarnição que apenas seria levado morto do local. Ele portava uma faca, na canela direita, momento em que policiais perceberam o armamento e utilizaram bala de borracha, para impedir que o segundo autor pegasse o objeto, e então efetuar a prisão de fato.

Na checagem ao sistema policial, foi constatado que o segundo preso possui mais de 90 passagens, por roubo, estupro, homicídio, furto e crimes de violência doméstica. Ao ser colocado no camburão, ele fez ameaças de morte aos policiais, dizendo: "vocês vão ver quando eu sair da cadeia, vocês sabem do meu crime, vou fazer o mesmo com vocês".

Os dois presos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Figueirão, onde o caso foi registrado como furto, ameaça, resistência e cumprimento de mandado de prisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também