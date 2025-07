'Cabecinha' é socorrido em estado grave após ser esfaqueado durante briga em Selvíria

Homem, de 42 anos, identificado apenas como ‘Cabecinha’, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado várias vezes durante uma briga ocorrida enquanto consumia drogas com dois colegas. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (15), na cidade de Selvíria.

Consta no registro policial que as equipes foram acionadas para atender um caso de lesão corporal causado por arma branca, pois uma pessoa conhecida no meio policial havia sido esfaqueada várias vezes.

Os militares foram até a casa da vítima, mas não encontraram nada e então se dirigiram até o hospital da cidade. Em conversa com o usuário de drogas, ele contou que estava usando crack com um amigo e o suspeito, quando começaram a brigar.

Durante a confusão, o homem foi atingido por golpes de faca na região da cabeça, braços, mãos, tórax e costas, sendo socorrido em estado grave.

Por saber quem era o suspeito, os policiais o qualificaram na ocorrência, porém, não o localizaram para prendê-lo pela tentativa de homicídio. O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

