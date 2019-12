Cabeleireiro é encontrado morto após um suposto choque elétrico

Sarah Chaves, com informações do JP News

O cabeleireiro e empresário José Vieira, 37 anos, morreu na terça-feira (17), no fundo do próprio salão de beleza no Bairro Vila Haro, em Três Lagoas. A polícia Militar suspeita que a causa tenha sido o choque elétrico por causa de um carregador.



O corpo do proprietário do salão foi encontrado por uma pessoa que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que confirmou que José havia morrido a mais de 24 horas.

Os familiares da vítima foram ao local e reconheceram o corpo. Outros vizinhos e conhecidos afirmaram que José não sofria com problemas de saúde.



De acordo com a Polícia Militar, o corpo não apresentava nenhuma marca de violência, e a suspeita seja de que ele tenha sofrido um mal súbito ou uma descarga elétrica por conta de um carregador de celular que foi encontrado embaixo do corpo.

