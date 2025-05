Cabo da PMMS é condenado por deserção e pode estar nos EUA

Em decisão recente, a Auditoria Militar Estadual condenou o cabo Giulliano Yamashita Ribeiro Souto, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), a seis meses de detenção por deserção. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Estadual (MPMS).

O policial não retornou ao serviço após o fim de uma licença para tratamento de interesse particular, encerrada em 8 de abril de 2024. A pena foi fixada em regime aberto e é considerada definitiva, já que não foram encontradas circunstâncias legais que justificassem redução ou agravamento.

O juiz Alexandre Antunes da Silva assinou a sentença. Segundo a investigação, o cabo poderia estar morando nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo pai do militar. A Justiça e a Polícia Militar não conseguiram localizá-lo.

O MPMS chegou a pedir a prisão preventiva, mas o pedido foi negado pela Justiça Militar, que não viu risco na conduta do acusado. A defesa alegou nulidades no processo, mas os argumentos foram rejeitados pelo magistrado.

O cabo pode recorrer da decisão em liberdade. De acordo com o Portal da Transparência, sua remuneração fixa é de R$ 7.179,31. O acusado não compareceu à audiência em que foi condenado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Cabo da PMMS é procurado por deserção e pode estar fora do país

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Cabo da PMMS é procurado por deserção e pode estar fora do país

Deixe seu Comentário

Leia Também