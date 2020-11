Caçadores que divulgaram fotos carneando jacaré são multados em R$ 10 mil

Da redação, com informações da Assessoria

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou no final da tarde de quarta-feira (4), dois caçadores por ter postado fotos nas redes sociais em que aparecem tirando o couro de um animal silvestre, o jacaré-do-papa-amarelo em Três Lagoas.

Uma equipe recebeu o material em denúncia, com três homens tirando o couro do animal e fazendo pose para as fotos.

A PMA identificou e localizou dois dos infratores, que confirmaram a autoria do crime, porém, um deles afirmou ter atropelado o jacaré, na rodovia MS 320 e teria trazido o animal para sua residência em Três Lagoas, onde fizeram o aproveitamento, que também é crime, pois a lei protege, tanto o produto como o subproduto da fauna.

Os infratores, de 20 e 27 anos, residentes em Três Lagoas, foram autuados administrativamente e multados em R$ 5 mil cada um. Eles também responderão por crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais.

