Caças da FAB interceptam aeronaves com 1,1 tonelada de cocaína

Dois aviões monomotor foram interceptados por caças da Força Aérea Brasileira (FAB), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), no último domingo (2). As informações foram levantadas pelo setor de inteligência.

Conforme a FAB, no primeiro caso, o monomotor foi escoltado até o pouso obrigatório em Rondonópolis (MT), onde houve a abordagem e 450 kg de cocaína foram apreendidos. Os pilotos que estavam no interior da aeronave foram presos em flagrante.

Na segunda ação, um bimotor B-58 Baron foi interceptado também na capital sul-mato-grossense, sendo orientado a pousar em Três Lagoas, na região leste do estado. O bimotor não cumpriu as ordens e tentou fuga, porém, foi localizado no município de Ivinhena, com cerca de 700 kg de cocaína a bordo.

A FAB informou que as ações fazem parte da Operação Ostium, deflagrada para coibir ilícitos transfronteiriços. Para a ação, além das quatro caças A-29 Super Tucano da FAB e um E-99, também houve esforço de todo o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Sisdabra).

Deixe seu Comentário

Leia Também