Cachorro ataca outro pet pela grade do portão e morador fica ferido no Cristo Redentor

Um incidente envolvendo cães pitbull resultou em ferimentos em um homem, que foi atacado ao tentar separar seu cachorro de outro cão na tarde de ontem (3), no Loteamento Cristo Redentor, em Campo Grande.

Luiz Pinheiro estava em sua residência quando percebeu que seu animal, chamado Zapie, estava sendo atacado por um pitbull chamado Bruce, pela grade do seu portão. Um outro cão, chamado Maia, da mesma residência do Bruce estava apenas no local. Ao tentar afastar o cão, Luiz foi mordido no focinho por Bruce e, após a agressão, os dois pitbulls foram contidos graças à ajuda de um vizinho.

A proprietária dos animais, afirmou à polícia que havia saído de casa para levar seu filho ao dentista e deixou o portão apenas destrancado. Ela alegou que quando retornou, os cães estavam fora de sua área de confinamento, mas sua cadela Maia já estava dentro de sua casa. Nadiely também explicou que, ao chegar, se surpreendeu com os cães pitbulls na parte da frente de sua residência, perto da grade que dá acesso à rua.

Após o incidente, Luiz foi levado ao CRS Tiradentes, onde recebeu atendimento médico para as lesões na mão e dedos causadas pelas mordidas. A vítima foi orientada quanto à vacinação e a cuidados para a recuperação. A proprietára dos animais se prontificou a custear as despesas.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais na Depac Cepol.

