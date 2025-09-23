Menu
Polícia

Cachorro é atropelado e deixado na rua agonizando até morrer em Nova Andradina

O suspeito chegou a retirar o animal do meio da pista, o arrastando pelas patas

23 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
O caso aconteceu na segunda-feiraO caso aconteceu na segunda-feira   (Reprodução/Nova News)

Um cachorrinho caramelo morreu ao ser atropelado por um caminhão em Nova Andradina durante a segunda-feira (22. O condutor deixou o animal agonizando às margens da via.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Nova News, a morte do animal causou revolta em que passava pelo local. Testemunhas detalharam que o caminhoneiro teria puxado o cachorro pelas patas e o deixado à beira da via, mesmo ferido e agonizando. 

Por conta da falta de socorro, ele acabou morrendo ainda no local. “Meu marido gritou, falou pra ele que tinha um cachorrinho atravessando, mas ele nem se importou, infelizmente”, contou uma testemunha.

As autoridades orientam que qualquer pessoa que presencie maus-tratos contra animais, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, pode registrar denúncia na unidade policial mais próxima. Em casos de emergência, é possível acionar a Polícia Militar pelo número 190. Em Nova Andradina, o número do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) é (67) 3441-4715.

 

